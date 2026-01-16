Pillados robando catalizadores de coches aparcados en el centro de Zaragoza: "Se venden a 800 euros en el mercado negro"

Un coche, aparcado en la zona azul de Zaragoza. E. E.

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes, 12 de enero, a dos hombres en Zaragoza como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, en el marco de una investigación por la sustracción de catalizadores en vehículos estacionados.

La intervención se inició cuando un agente fuera de servicio reconoció en la calle Almadieros del Roncal un vehículo blanco conducido por un individuo investigado previamente por robos de catalizadores. El aviso fue comunicado de inmediato a la Sala CIMACC-091, que alertó a las patrullas en servicio.

Poco después, sobre las 16.00, una llamada ciudadana informó de la presencia de un hombre agachado bajo un vehículo en la calle Illueca, manipulando herramientas, mientras otro permanecía en el interior de un coche blanco.

Varias dotaciones policiales se desplazaron a la zona y localizaron el vehículo sospechoso en el paseo Rosales, procediendo a su interceptación en la avenida Cesáreo Alierta.

Durante la actuación, el conductor intentó huir y embistió a uno de los vehículos policiales, causando daños en el parachoques y la parte trasera. Finalmente, los agentes lograron detener el coche y arrestar a sus dos ocupantes.

En el registro del vehículo se localizaron diez catalizadores sustraídos en el maletero y, en el asiento trasero, una bolsa con herramientas profesionales, entre ellas una sierra de corte con batería, varias hojas de sierra y un alicate. Además, se intervino una cantidad de sustancia estupefaciente.

Paralelamente, otro indicativo policial confirmó que dos vehículos estacionados en la zona habían sufrido la sustracción del catalizador. Las pesquisas permitieron comprobar que uno de los detenidos tenía en vigor una requisitoria policial por un delito de hurto, emitida el 16 de diciembre de 2025.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias en las que se les imputan cerca de una veintena de robos similares.

La Policía recuerda que "los catalizadores son un objetivo frecuente de las bandas especializadas por contener metales preciosos como platino, paladio y rodio", cuya sustracción puede realizarse en pocos minutos y genera elevados beneficios económicos.

"El coste de un catalizador puede ser de 200 u 800 euros en el mercado negro, según el tipo de coche", han advertido desde la Policía Nacional.