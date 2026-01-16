Muere un hombre de 79 años tras sufrir un accidente con una máquina excavadora en Jaca (Huesca)

Imagen de archivo de la Guardia Civil y una excavadora

El fallecido, vecino de Jaca, fue trasladado hasta el hospital por un familiar.

Un hombre de 79 años ha fallecido tras sufrir un accidente mientras operaba con una máquina excavadora en la localidad de Badaguás (Jaca). El suceso se produjo este jueves a las 15.00 cuando la víctima, vecina de Jaca, resultaba herida grave.

Según ha informado la Guardia Civil, al sufrir dicho accidente mientras manejaba la maquinaria fue trasladado por un familiar al hospital de Jaca.

A pesar de ello, el hombre de 79 años terminó fallecido a causa de la gravedad de las heridas causadas en el accidente.

El cuerpo se encuentra en el hospital provincial de Huesca. El Equipo Técnico de la Policía Judicial (PTPJ) de la Guardia Civil de Jaca se hace cargo de las diligencias y de la investigación de lo sucedido.