La Guardia Civil caza a un conductor que circulaba a 186 km/h en Zaragoza: la carretera está limitada 90km/h

La Guardia Civil investiga a un conductor de 23 años por conducir a la doble de velocidad permitida. El joven, vecino de Soria, circulaba a 186 km/h en un tramo que está limitado a 90 km/h.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en la N-234 (Sagunto-Burgos), a la altura del kilómetro 297,200, término municipal de Bijuesca, en un tramo limitado a la velocidad de 90 km/h.

En ese mismo punto, agentes del Destacamento de Tráfico de Calatayud se encontraban realizando un control de velocidad cuando detectaron un turismo de gran cilindrada que sobrepasaba en más de 96 km/h la velocidad permitida para esa vía interurbana, consumando un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

Al tratarse de una diferencia de velocidad constitutiva de delito se ha procedido a la investigación del conductor por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, con unas penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo de entre 1 y 4 años, en cualquier caso.

Por ello, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Zaragoza ha instruido las pertinentes diligencias, poniendo a disposición judicial al presunto autor de los hechos.

Así, la Guardia Civil recuerda que la velocidad inadecuada es uno de los principales factores concurrentes en los siniestros viales, especialmente en aquellos con víctimas mortales, y es que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este.

Por este motivo, los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizan su labor con la finalidad de establecer responsabilidades en conductas tan peligrosas como la descrita, con el fin de atajarlas antes de que estas se conviertan en siniestros viales. Para ello, redoblan sus esfuerzos para que ninguna de estas conductas quede impune.