Muere un joven de 24 años y otras tres personas resultan heridas en un accidente en Villanueva de Gállego

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un joven de 24 años ha fallecido a causa de un accidente de tráfico en un camino rural de Villanueva de Gállego. El siniestro ha causado dos heridos leves y uno grave, según informa la Guardia Civil.

El accidente ha tenido lugar este domingo cuando un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado en el Camino Tocaburros en el kilómetro 2-600. La Guardia Civil ha recibido el aviso sobre las 23.10 horas.

En el vehículo viajaban otros cuatro ocupantes. Dos jóvenes de 22 y 24 años que fueron trasladados por sus familiares al Hospital Royo Villanova. El de 24 años ha fallecido en urgencias y el de 22 ha sufrido heridas leves.

Además, ha habido otros dos heridos que también han sido trasladados por sus familiares al Hospital Miguel Servet, uno de ellos con heridas graves y el otro con heridas leves.

La Guardia Civil ya investiga el suceso. Se trata del segundo accidente mortal en las carreteras aragonesas en menos de 24 horas.