Muere una persona y otras dos resultan heridas graves en un accidente de tráfico en Mora de Rubielos (Teruel)

Los Bomberos de la DPT durante su intervención en el accidente de tráfico en Mora de Rubielos DPT

Una persona ha fallecido a causa de un accidente de tráfico en la A-228, en Mora de Rubielos. El siniestro también ha ocasionado dos heridos graves, según informan desde la DPT. La persona fallecida era uno de los pasajeros que viajaba en la parte trasera del vehículo.

El accidente se ha producido en la mañana de este domingo cuando un vehículo se ha salido de la vía. Al conocerse, el 112 ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de Teruel quienes han acudido hasta el lugar para proceder al rescate de las víctimas.

Al llegar al lugar los efectivos han tenido que proceder a excarcelar al copiloto ya que había quedado atrapado tras el vuelco del vehículo boca abajo.

En el accidente han intervenido un oficial y tres bomberos de la DPT, así como 061 y sanitarios del Centro de Salud de Mora de Rubielos y Guardia Civil. Serán los agentes de tráfico de la Guardia Civil los que esclarezcan las causas detrás del accidente.

Se trata de la segunda persona fallecida a causa de un accidente de tráfico en Aragón en lo que llevamos de año.

El primero se produjo el pasado 5 de enero cuando un joven de 30 años perdía la vida al chocar su vehículo con un tractor en la A-121 a la altura de Alberite de San Juan, en la Comarca Campo de Borja (Zaragoza).