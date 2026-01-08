Detenidos 4 familiares por retener y agredir a una joven de 23 años en Garrapinillos (Zaragoza)

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por retener a una joven en una vivienda de Garrapinillos contra su voluntad. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras tener retenida, contra su voluntad, a una joven de 23 años en un domicilio de Garrapinillos, no permitiéndole salir de la vivienda ni comunicarse con su familia, además de agredirla físicamente.

El día 30 de diciembre se recibió una denuncia en la Guardia Civil de Casetas por parte de familiares de una joven de 23 años, a la que supuestamente habrían tenido retenida durante meses en un domicilio de Garrapinillos, por parte de otros miembros de la misma familia, y donde habría sido agredida físicamente, no dejándola comunicarse con ellos ni salir de la vivienda.

Además, informaron que la víctima había sido trasladada a un centro hospitalario de Zaragoza para ser asistida de las lesiones que presentaba.

De la investigación de este hecho se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas quienes se trasladaron al centro hospitalario para tomar manifestación a la joven.

Tras la investigación se pudo determinar que la víctima se había trasladado hace unos meses para vivir, de manera voluntaria, junto a unos familiares a Garrapinillos y, transcurrido un tiempo, comenzaron a impedirle la comunicación con sus progenitores, salir del domicilio y a exigirle que realizase las labores domésticas.

Si los familiares con los que residía no estaban conformes con dichos trabajos, la agredían con golpes por el cuerpo y realizaban quemaduras con distintos objetos.

Durante el último mes, no le permitían alimentarse, únicamente tomar algunos vasos de agua. Incluso el día que trató de huir, además de golpearla, le raparon el pelo.

En el momento del ingreso la joven presentaba rotura de dos dedos de las manos, contusiones, cicatrices de quemaduras en diferentes procesos de curación y anemia.

Tras las gestiones realizadas por los agentes, obtenidos indicios que evidenciaban los hechos denunciados y la identidad de los presuntos autores, el pasado viernes la Guardia Civil detuvo a cuatro personas, todas ellas de la misma familia, un hombre y tres mujeres, por supuestos delitos de detención ilegal, lesiones y trato degradante.

Quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes.