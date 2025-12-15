Un joven de 22 años, en estado crítico tras ser atropellado por un tren en Casetas (Zaragoza): se ha tenido que cortar la línea

Exterior de la estación de tren de Casetas, en Zaragoza. E. E.

Un joven de 22 años permanece ingresado en el hospital en estado crítico tras haber sido atropellado por un tren en la estación de Casetas, en Zaragoza.

El suceso ha ocurrido a las 20.00 y las causas están siendo investigadas.

Según han confirmado desde Guardia Civil, el joven está gravemente herido y ha tenido que ser trasladado de urgencia en ambulancia hasta un hospital de la capital aragonesa.

Los agentes se han hecho cargo de la investigación, que será clave para determinar qué ha podido ocurrir.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el joven cruzaba en esos momentos la vía para subirse a un tren cuando ha sido atropellado por otro que no ha podido ver a tiempo.

El impacto no habría sido frontal, aunque las consecuencias han sido igualmente graves.

El suceso ha obligado a cortar la línea de tren convencional entre Zaragoza y Casetas. En él está colaborando la Policía Local de Zaragoza, ya que, entre otras cosas, se ha tenido que bajar a los pasajeros para poder llevarlos a otro tren.

Los policías han acudido rápidamente hasta la estación y han desplegado a dos patrullas para colaborar con las labores. A estas horas, todavía siguen allí.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

