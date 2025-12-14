Una asistenta del hogar acaba detenida en Zaragoza por sustraer 40.000 euros en joyas en las casas donde trabajaba

La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de diciembre en Zaragoza a una mujer a quien se le atribuyen presuntamente más de una quincena de hurtos de joyas y dinero en los domicilios en los que trabajaba como asistenta.

Por el momento se han recibido denuncias de tres familias que contaban con los servicios asistenciales de la detenida, quien en alguno de los casos llevaba más de dos años trabajando bajo la total confianza de los dueños de los domicilios.

En total se le imputan dieciséis delitos de hurto con los que habría llegado a apropiarse de más de 40.000 euros en joyas.

La primera víctima en percatarse de la ausencia de alguna de sus joyas y en sospechar de la asistenta dio la voz de alarma a los otros denunciantes, ya que eran conocidos y se habían hecho con el servicio de la detenida recomendados entre sí.

Las tres familias denunciaron la sustracción de las joyas y señalaron a la asistenta como sospechosa, hecho que los investigadores pudieron constatar al comprobar la gran cantidad de joyas vendidas por la detenida en locales especializados en la compra de oro.

Las víctimas, pese a reconocer las joyas vendidas por la denunciada no pudieron recuperarlas, ya que todas habían sido fundidas una vez pasado el tiempo que la legislación obliga a mantenerlas en depósito.

Se da la circunstancia que la mujer detenida el pasado 11 de diciembre ya había sido detenida en el año 2017 por su participación en hechos similares en otros domicilios en los que trabajaba entonces.

A primera hora de la tarde del pasado viernes 12, la detenida fue conducida hasta el juzgado de instrucción en funciones de guardia y tras ser oída en declaración fue puesta en libertad.