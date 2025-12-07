La Policía Nacional detiene a dos hombres tras sorprenderlos robando en el interior de una furgoneta en Zaragoza

Dos hombres fueron detenidos el pasado 3 de diciembre, en Zaragoza, por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04.40, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó la actitud sospechosa de dos individuos que merodeaban entre los vehículos estacionados en el entorno de la calle Delicias y calle Campoamor.

Los agentes realizaron un discreto seguimiento y comprobaron cómo uno de los hombres se aproximaba a una furgoneta estacionada, extrayendo de su bolsillo un objeto metálico con el que fracturó la ventanilla del lado del conductor. Mientras tanto, el segundo individuo permanecía en la esquina realizando tareas de vigilancia.

En el instante en que se produjo la rotura del cristal, los agentes intervinieron de inmediato, procediendo a la detención del hombre que se encontraba manipulando el interior del vehículo. Entre su ropa portaba unas gafas de sol y una herramienta metálica. Junto a la furgoneta se localizó además una caja de cartón con numerosos cables y material informático preparado para ser sustraído.

El segundo individuo emprendió la huida a la carrera al percatarse de la presencia policial, gritando "¡Policía, policía!", pero de poco le sirvió. Fue localizado minutos después en la calle San Antonio Abad por otro indicativo, cuyos agentes confirmaron que sus características coincidían plenamente con las aportadas por sus compañeros.

Los detenidos fueron puestos al día siguiente ante la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quedando ambos en libertad con cargos.