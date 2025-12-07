Muere un joven de 26 años en un accidente en la A-1403 en Cuevas de Almudén (Teruel)

Imágenes del accidente de este sábado, en el que ha fallecido un joven de 26 años en Teruel. E.E Teruel

Trágico accidente este sábado en Aragón. Un joven de 26 años ha fallecido en un siniestro vial ocurrido a las 7.10 en el kilómetro 0,900 de la carretera A-1403, en el tramo que conecta la N-420 con Aliaga, dentro del término municipal de Cuevas de Almudén (Teruel).

Según informa la Guardia Civil, el accidente se ha producido cuando el vehículo, un todoterreno Toyota Land Cruiser, se ha salido de la vía por el margen izquierdo en un tramo recto, impactando posteriormente contra la valla de protección. El conductor, único ocupante del vehículo y vecino de la propia localidad de Cuevas de Almudén, ha fallecido en el acto.

El Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

