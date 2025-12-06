Susto en pleno centro de Zaragoza: caen tres guirnaldas navideñas en el Paseo de la Independencia

La nueva decoración navideña que cubre como un techo de estrellas el paseo de la Independencia ha sufrido un ligero percance este sábado. Tres de las cientos de guirnaldas luminosas que cuelgan por esta vía principal de la ciudad han caído al suelo provocando cierto revuelo en Zaragoza.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.30 de este sábado y afortunadamente no ha provocado ningún daño personal. Los Bomberos de Zaragoza han acudido al lugar tras recibir el aviso y han estado trabajando junto al personal del grupo Ximénez, empresa responsable de la instalación de la iluminación navideña.

Las tres guirnaldas afectadas ya se han repuesto sin ningún contratiempo más. Asimismo, el equipo está revisando la instalación para conocer el motivo de la caída de la decoración, en un día sin cierzo en la capital aragonesa.

Paralelamente, se están reforzando algunos puntos de la iluminación en el resto de decoración de Independencia. Se trata de una medida preventiva que ya estaba prevista desde el Ayuntamiento, con motivo del puente de diciembre, para garantizar la estabilidad de la decoración durante toda la temporada navideña.

Esta revisión, que desde el Ayuntamiento aseguran que estába ya organizada antes del suceso, durará el resto de la noche.