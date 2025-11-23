La "intensa" actividad criminal de un joven de 19 años durante un mes en Zaragoza: 13 robos y una agresión sexual

Así actuaba el joven de 19 años para cometer los robos en pleno centro de Zaragoza María González

Un radio de actuación de 500 metros. Eso es lo que le bastó a un joven de 19 años para cometer casi una veintena de delitos en Zaragoza. Un mes fue lo que le bastó para perpetuar sin descanso trece robos con violencia y una agresión sexual, todo ello a pie de calle sin esconderse en las inmediaciones del Coso.

Según informa la Jefatura Superior de la Policía Nacional, la investigación comenzó tras recibir una serie de denuncias que presentaban un mismo patrón en la forma de delinquir.

El autor de los robos seleccionaba a víctimas vulnerables, principalmente personas de edad avanzada o mujeres solas, a las que abordaba de forma sorpresiva empleando la violencia para arrancar cadenas, medallas y pulseras que llevaban en el cuello o en las muñecas.

El autor de los hechos actuaba siempre con gran rapidez, atacando por la espalda o de forma lateral, para evitar que la víctima pudiera reaccionar.

No solo eso, sino que el joven también hacía uso de fuerza física extrema, lo que ocasionó que en varias ocasiones las víctimas cayeran al suelo y sufrieran diversos traumatismos. De esta forma, tras apoderarse de las joyas, huía a toda velocidad, generalmente en patinete.

Entre los hechos que se le atribuyen, se encuentra un episodio en el que el detenido atacó a una víctima utilizando un arma blanca durante el forcejeo. Este le causó heridas de carácter grave antes de huir con las joyas sustraídas. Esta agresión provocó que la víctima necesitase atención médica inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

Los robos no quedaron ahí ya que el autor de los hechos llegó en una ocasión a cometer una agresión sexual, en plena vía pública.

La víctima, una mujer en silla de ruedas, fue trasladada a la fuerza fuera de la zona de tránsito. El agresor la tiró al suelo, la manoseó e intentó inmovilizarla mientras trataba de sustraerle varias pulseras. La mujer sufrió diversos golpes y tuvo que ser atendida posteriormente en el centro hospitalario.

Los investigadores destacan la "intensa" actividad criminal del detenido, que llegó a cometer más de una docena de robos con violencia y otros delitos graves en muy pocas semanas, demostrando una evolución hacia una violencia creciente y una "clara peligrosidad delictiva".

El detenido, que sumaba más de una veintena de antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza, fue puesto a disposición el pasado 21 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su inmediato ingreso en prisión.