Detenidos dos menores en Zaragoza por asaltar y robar a una mujer de 80 años: le quitaron dos cadenas de oro

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los hechos sucedieron en el paseo Echegaray y Caballero de Zaragoza, el pasado el pasado miércoles 12 de noviembre sobre las 12.00.

Fue a esa hora cuando una mujer de 80 años fue abordada por los dos jóvenes que, tras propinarle un fuerte tirón, le arrebataron dos cadenas de oro que llevaba al cuello. Varios testigos presenciaron el robo y emprendieron la persecución de los jóvenes hasta lograr retenerlos.

Entre ellos se encontraba el hijo de la víctima, quien, tras escuchar los gritos de su madre y comprobar que no presentaba lesiones de gravedad, corrió tras uno de los autores.

Una patrulla de la Policía Nacional se personó de inmediato en el lugar y procedió a la detención de ambos menores.

Tras la instrucción de las diligencias, uno de los detenidos fue ingresado en un centro de educación e internamiento al constar sobre él una orden vigente por hechos anteriores. El otro menor quedó en libertad y fue entregado a su tutor legal.