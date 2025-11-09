Susto en el barrio Oliver de Zaragoza por el incendio de un garaje de madrugada: han ardido 5 furgonetas

El garaje del número 5 de la calle Eva Duarte, en el barrio Oliver de Zaragoza, ha ardido durante la madrugada de este domingo, 9 de noviembre.

El aviso se recibió en torno a las 4.00 horas, momento en el que varias dotaciones de Bomberos de Zaragoza se desplazaron al lugar para sofocar las llamas. El fuego, originado en la planta baja, comenzó a extenderse hacia el primer piso del edificio, de cuatro alturas.

En el inmueble no se encontraban ocupantes en el momento del suceso y no se han registrado daños personales.

Dentro del garaje se almacenaban cinco furgonetas y diversos enseres, que han quedado completamente calcinados.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad de mando y comunicaciones, una bomba nodriza pesada, una autoescala automática, una bomba urbana ligera y una ambulancia, aunque esta última no tuvo que intervenir.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.