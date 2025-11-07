Un incendio en un garaje del centro de Zaragoza obliga a confinar dos bloques de viviendas

Un incendio declarado a primera hora de este viernes en un garaje subterráneo de la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza ha obligado a confinar a los vecinos de dos edificios por precaución. El fuego, que se originó en la planta -2 del aparcamiento, ha afectado a dos coches y una motocicleta, todos ellos de combustión.

El aviso sobre el incendio se ha producido en torno a las seis de la mañana, cuando una intensa humareda comenzó a salir del interior del garaje, lo que llevó a una rápida intervención de los bomberos de Zaragoza.

Las llamas fueron controladas poco después, aunque las labores se centran ahora en ventilar el interior del garaje, un proceso que está resultando complejo debido a la amplitud que tiene el mismo.

Por motivos de seguridad, los residentes de los portales número 16 y 18 de la avenida Cesáreo Alierta tuvieron que permanecer en el interior de sus viviendas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la extinción y evacuación del humo.

Según informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos ante las cámaras de Aragón TV, las escaleras del edificio no presentan restos de humo y el confinamiento se mantiene únicamente como medida preventiva. Permitiendo a los vecinos que tengan que salir de su residencia hacerlo con normalidad.

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni daños personales. Las causas del incendio todavía se desconocen y se investigan para determinar el origen del fuego. Mientras tanto, los efectivos de emergencia continúan trabajando para asegurar la completa ventilación del garaje y garantizar que la zona quede libre de riesgos antes de permitir el acceso total a los vecinos.