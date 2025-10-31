Una conductora atropella a una niña de 8 años en un paso de cebra en Huesca: iba en una silla con su madre

Una niña de 8 años ha resultado herida este viernes en Huesca tras ser arrollada por un coche en un paso de cebra de la calle Gibraltar. La víctima iba en una silla conducida por su madre de camino al colegio y ha sufrido un golpe fuerte.

El Ayuntamiento de Huesca señala que en el paso de cebra podría haber habido mala visibilidad, ya que había un coche en doble fila.

El suceso ha tenido lugar a las 9.00 de este viernes y según ha confirmado el consistorio de Huesca a este diario, la propia conductora ha sido quien ha llevado de inmediato a la pequeña hasta el Hospital San Jorge, donde le están haciendo pruebas.

Por su parte, la madre ha sido trasladada al centro sanitario por la Policía Local de Huesca.