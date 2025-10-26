Buscan a Paco Paul, un hombre de 72 años desaparecido en Huesca: "Puede estar desorientado"

La Policía Nacional busca a un hombre de 72 años que se encuentra desaparecido desde este viernes en Huesca. Se trata de Paco Paul un vecino de la capital oscense del que no se tiene noticias desde hace tres días.

Su hija, Pilar, ha difundido en redes sociales información sobre su padre para poder dar más difusión y que cualquier persona se encuentre al tanto. Según enumera su hija, Paco vestía pantalón oscuro, chaqueta de punto azul marino de cremallera, camisa de cuadros pequeños azules, rojos y blancos.

Del mismo modo, ha dado información sobre su vehículo, que se trata de un coche Renault Fluence color beige oscuro, matrícula 3766HKH.

Pilar ha hecho un llamamiento para que cualquiera que tenga información reciente sobre el paradero de su padre se ponga en contacto con la Policía Nacional o con su familia. Así, ha transmitido que su desaparición se deba a que pueda estar desorientado.

La Policía Nacional de Huesca ha confirmado que desde el entorno familiar han presentado una denuncia formal y los agentes ya se encuentran rastreando el terreno para poder localizar a Paco lo antes posible.

Así, la familia ha puesto un número de contacto: 679970539. Además también se puede transmitir información poniéndose en contacto mediante el 091 a la Policía Nacional.