Denuncian robos y vandalismo en el cementerio de Zaragoza: casi 500 nichos se han visto afectados en el último mes

Pocos actos perturban tanto como el que ha sucedido en el camposanto zaragozano. Robos y vandalismos que, tal y como lo ha denunciado el Ayuntamiento de Zaragoza, se han repetido durante el último mes.

Una delincuencia cuyo objetivo era extraer elementos ornamentales en lápidas, causando daños en 488 nichos del cementerio de Torrero. Así lo han asegurado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, tras una minuciosa inspección de todo el camposanto para elaborar un listado con todos los nichos afectados por los actos acontecidos en las últimas semanas. Según señalan desde el Consistorio, las áreas más afectadas son las manzanas

Todos los daños ya han sido puestos en conocimiento de Policía Nacional y Policía Local, tras la denuncia del Consistorio. Sobre todo de las áreas más afectadas, que han sido las manzanas 109, 111, 113 y 114.

La lista elaborada por el Consistorio se puede consultar a través de la web municipal, tanto en la página principal www.zaragoza.es como en el portal concreto de cementerios: www.zaragoza.es/sede/portal/cementerios/torrero/nichos-afectados. Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza "condena estos actos vandálicos y aconseja a los propietarios afectados a que presenten sus denuncias individuales ante la Policía Nacional", que mantiene una investigación abierta tras la oportuna denuncia que ya presentó el Consistorio.