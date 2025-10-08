Detenido un hombre por maniatar y amordazar a una mujer mayor para robarle las joyas y dinero en Tarazona

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un robo con violencia a una mujer de avanzada edad el pasado agosto en Tarazona. La operación 'Galpes' que ha terminado con el arresto del presunto autor ha sido llevada por el equipo de Policía Judicial del Instituto Armado.

Según informa la Guardia Civil, los hechos se produjeron el pasado 13 de agosto sobre las 03.00 cuando se dio un robo en el interior de un domicilio de Tarazona al que se accedió a través de una ventana que se hallaba abierta en la segunda planta.

Una vez en el interior, la residente, con problemas auditivos, fue abordada por la espalda, la amordazaron y maniataron con unas medias de la propia víctima y, al caer al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Mientras la víctima permanecía inmóvil, el presunto autor sustrajo los objetos de valor que había en el inmueble, tratándose de joyas, 1900 euros en efectivo y su teléfono móvil.

Una vez cometido el robo, el autor huyó del domicilio dejando a la víctima maniatada y herida en el suelo, la cual logró soltarse transcurridas unas horas y salir de su vivienda a pedir auxilio. A consecuencia del traumatismo craneoencefálico que presentaba tuvo que ser atendida en un centro hospitalario.

Joyas robadas en un domicilio de Tarazona. Guardia Civil

Desde que se produjo este hecho, los especialistas de Policía Judicial de Tarazona han llevado a cabo una intensa investigación que permitió obtener la identidad del presunto autor de este ilícito, que actualmente residiría en la ciudad de Calatayud.

Así, en la madrugada del 7 de octubre, la Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo en dicha localidad donde se detuvo al sospechoso, un hombre de nacionalidad rumana, con antecedentes policiales y 35 años, al que se le imputaron supuestos delitos de robo con violencia, lesiones y detención ilegal.

En el registro realizado en la vivienda donde se hallaba el detenido, los investigadores localizaron el teléfono móvil de la víctima, documentación, dispositivos móviles y diversas joyas que están siendo analizadas para determinar su procedencia.

En esta operación, a cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, han participado agentes de USECIC durante el registro y detención.