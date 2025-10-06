Detenido cinco veces en dos semanas en Huesca: fracturó el pómulo a un policía en una pelea en un bar

Cinco veces en dos semanas. Esa es la cantidad de veces que ha sido detenido un hombre en Huesca tras sumar delito tras delito, entre ellos, la agresión a un Policía Local de la ciudad cuando intentó parar una pelea en un bar.

El recorrido delictivo del implicado comenzó el día 21 de septiembre, cuando agentes de Policía Local observaron una pelea entre dos varones en el centro de la ciudad. De la intervención resultó que el detenido había agredido a una menor de edad con la que había compartido vivienda. En dicha agresión la pareja de la mujer menor de edad intervino para frenarla lo que provocó el inicio de una pelea entre ambos varones.

Durante la intervención policial, el autor de esta agresión también acometió a uno de los agentes, procediéndose a su detención. Ante estos hechos, la víctima solicitó una orden de alejamiento. Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad judicial dictaminó una orden de alejamiento y prohibición de comunicación sobre la menor de edad.

Durante la semana siguiente, este individuo volvió a ser detenido en dos ocasiones, tanto por costarle una reclamación judicial interesando su detención, como por quebrantar la referida orden de alejamiento, al personarse en el domicilio de su víctima.

Nuevamente, el día 4 de octubre esta persona participa en una pelea, agrediendo a un ciudadano en el interior de un bar. El agredido solicitó auxilio a una patrulla de Policía Local que se encontraba en las inmediaciones. Al acceder los agentes al establecimiento, este individuo agredió con gran violencia a los agentes, resultando ambos heridos, uno de ellos con fractura del pómulo.

Tras ser puesto en libertad por estos hechos, el día 5 de octubre este hombre volvió a quebrantar la orden de alejamiento que le costa sobre la menor de edad, acercándose a la misma y amenazándola. Por estos hechos se procedió nuevamente a su detención, siendo puesto a disposición judicial, decretándose su libertad con cargos.