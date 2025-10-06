Detenidas cuatro personas por robar 26 móviles en las Fiestas del Pilar de Zaragoza: estos son los "puntos calientes"

Así estaba la calle del Temple, en Zaragoza, este sábado E. E.

El primer fin de semana de las Fiestas del Pilar ha resultado movido para la Policía Nacional. La aglomeración de gente se está presentado como una oportunidad para todo amigo de lo ajeno para robar los móviles de los asistentes a las diferentes actividades programadas durante los días festivos.

En tan solo dos días, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, de dos grupos especializados, por el robo de teléfonos móviles. Así, se ha logrado la recuperación de 26 terminales, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

La primera intervención tuvo lugar durante la noche del pregón, en la zona de Foodtrucks del parque San Pablo, donde una mujer fue sorprendida in fraganti mientras sustraía varios teléfonos móviles. La rápida actuación de los agentes del Grupo de Delincuencia Itinerante permitió su inmediata detención.

Horas más tarde, alrededor de las 5.00, el mismo grupo detectó a tres personas en actitud sospechosa en la estación intermodal de Delicias. Los agentes procedieron a su identificación, pero al no portar ningún objeto sustraído se dirigieron hacia un autobús con destino a Barcelona.

Poco después, durante una inspección en los aseos de la estación, los policías localizaron una bolsa oculta que contenía 16 teléfonos móviles hurtados.

Inmediatamente se activó un dispositivo para localizar a los tres individuos, logrando interceptar el autobús en la localidad de Pina de Ebro, donde se procedió a su detención.

Los cuatro detenidos -dos hombres y dos mujeres- cuentan con numerosos antecedentes por delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal y pasarán en las próximas horas a disposición judicial.

Desde la Policía Nacional se informa asimismo de que no se han registrado, hasta el momento, denuncias por hurtos de teléfonos móviles en la plaza del Pilar, donde se mantiene un amplio dispositivo de seguridad.

Los puntos calientes donde se han detectado más hurtos por parte de estas bandas criminales se concentran principalmente en Espacio Zity, calle Temple (Casco Histórico) y el parque San Pablo en las Foodtrucks.

La Policía Nacional recuerda la importancia de mantener la vigilancia sobre los efectos personales y avisar de inmediato al 091 ante cualquier situación sospechosa o posible delito.