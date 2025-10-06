Aparatoso accidente de tráfico con seis heridos en Villanueva de Gállego: "Los coches estaban destrozados"

Estado de uno de los vehículos implicados en un accidente en la A-23 E. E.

El siniestro ha tenido lugar en la A-23 con siete vehículos implicados. Por el momento, se encuentra cerrado al tráfico el carril izquierdo.

Un aparatoso accidente múltiple ha causado seis heridos leves al colisionar siete vehículos a primera hora de la mañana de este lunes. El siniestro ha tenido lugar en la A-23 en el km 302, en el término de Villanueva de Gállego sobre las 6.30.

El accidente ha sido de tal magnitud que los vehículos mostraban un estado de gran gravedad con los morros de los vehículos aplastados y muchas piezas esparcidas por la carretera. Por el momento, se desconoce el origen del siniestro y la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos.

Vecinos de Villanueva de Gállego han mostrado su asombro al encontrarse la estampa del accidente de camino al trabajo. "Los coches estaban totalmente destrozados", ha explicado una vecina que le ha pillado por sorpresa el siniestro.

Por el momento, se conoce que de los siete coches implicados, seis personas han resultado heridas aunque a pesar del estado de los vehículos parece que todo apunta a que sean de carácter leve. Todos ellos han sido trasladados a tres centros hospitalarios de Zaragoza.