Muere de manera repentina un zaragozano de 69 años mientras hacía senderismo en el Pico Picón (Huesca)

Momento de un rescate del Greim en el Pirineo aragonés. Imagen de archivo. Guardia Civil

Sobre las 10.30 horas del día de ayer, viernes 3 de octubre, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, la Guardia Civil de Huesca recibió aviso de que un senderista, mientras realizaba la actividad por la zona del Pico Picón, se había desplomado.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Huesca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061, acompañados por alumnos del curso de montaña y sus instructores.

Tras llegar a la zona y localizar al senderista, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta el parking donde estaba su vehículo particular, y ahí lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

La Guardia Civil evacuó el cuerpo sin vida del zaragozano de 69 años que falleció probablemente de un infarto.

El fallecido iba en compañía de otro varón, también de 69 años vecino de la provincia de Álava, que no sufrió ningún daño y fue el que dio el aviso al 112.