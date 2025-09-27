Rescatan viva a una mujer tras caer a un pozo de cinco metros de profundidad: ha tenido que ser evacuada al hospital

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han rescatado viva este sábado a una mujer que había caído a un pozo de entre cuatro y cinco metros de profundidad.

El suceso ha ocurrido en el entorno del monasterio de Veruela y ha obligado a desplazar a efectivos del Parque de Tarazona y voluntarios de Borja, así como un efectivo del GREIM de Tarazona.

La accidentada, cuentan desde la Diputación, ha sido trasladada a un centro sanitario por personal del 061.

Hace poco más de un mes, una joven de 20 años murió también al caer de uno de los pozos más turísticos de la provincia de Zaragoza, de 35 metros de profundidad.

Se trataba del pozo de los Aines, en el municipio zaragozano de Grisel.

Según confirmaron en su día fuentes de la DPZ, los efectivos del Parque de Bomberos de Tarazona y el coordinador intervinieron para rescatar a la joven, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

Para recuperar el cuerpo, los bomberos de la DPZ realizaron la extracción con técnicas y material de rescate vertical.

El pozo de los Aines es uno de los enclaves naturales y turísticos del municipio de Grisel. Se trata de un pozo al que se puede acceder para realizar una pequeña visita y adentrarse en el interior del mismo y ser testigo del microclima que prevalece con diversa naturaleza que va desde helechos silvestres a la lengua de ciervo o resistentes lianas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.