La Guardia Civil caza a un conductor borracho que circulaba a 202 kilómetros por hora en una carretera de Teruel

Momento de la intercepción de uno de los vehículos en Teruel Guardia Civil

La Guardia Civil de Teruel ha tenido trabajo en materia de velocidad en las carreteras del Bajo Aragón. Los efectivos del Subsector de Tráfico interceptaron a un vehículo que circulaba a 202 km/h en la N-211, en el término municipal de Monreal del Campo. Así, llegó a sobrepasar considerablemente el límite de velocidad a 80 km/h.

No solo ello sino que además tras realizar las pruebas de alcoholemia y drogas, el conductor circulaba con una tasa de 0.93 mg/l y 0.87 mg/l en aire espirado.

No ha sido el único caso, ya que los efectivos también detectaron otro vehículo a 190 km/h por la carretera A-1512, en el término de Teruel. Al igual que la anterior, esta vía está limitada a 90 km/h. Por su parte, el conductor dio positivo en THC a expensas de confirmación por el laboratorio autorizado.

Así se les atribuye delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad, al exceder los conductores los límites de velocidad establecidos y reglamentarios en más de 80 km/h en una vía interurbana y delitos por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o drogas.

Dichos conductores han sido puestos, en calidad de investigados, a disposición de la autoridad judicial y los mismos se pueden enfrentar a penas de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 12 meses, según el vigente Código Penal.

Asimismo, también pueden ser condenados a una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a una privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

La velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestralidad en nuestro país, conducir más rápido de lo permitido aumenta, en gran medida, las probabilidades de perder el control del vehículo y, con ello, de sufrir un siniestro vial, por ello, las Unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantienen un constante control y vigilancia sobre las mismas.