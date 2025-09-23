Detenida una señora de 67 años que robaba cascos de moto, consolas y ordenadores y los revendía en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer de 67 años como presunta responsable de una serie de hurtos continuados en grandes superficies de la ciudad de Zaragoza.

La investigación comenzó en el mes de febrero, cuando la mujer fue sorprendida sustrayendo un casco de moto, valorado en casi 1.000 euros, en un establecimiento especializado.

Las cámaras de seguridad confirmaron que, en fechas previas, había sustraído al menos otros cuatro cascos en la misma tienda.

La Policía Nacional detiene a una sexagenaria por sustraer cascos de moto.

El modus operandi de la detenida consistía en utilizar bolsas preparadas como “jaulas de Faraday” para evitar la activación de las alarmas, así como bolsas de gran tamaño con las que ocultaba los artículos.

Aprovechaba además su apariencia de persona mayor para pasar inadvertida. En ocasiones, incluso cuando sonaba la alarma, continuaba andando con naturalidad para no levantar sospechas.

Posteriormente, los productos eran vendidos en una cadena de compraventa de segunda mano, donde también había comercializado cerca de 90 objetos más (videoconsolas, ordenadores portátiles, auriculares y pequeños electrodomésticos). El valor total en el mercado de los efectos sustraídos supera los 32.000 euros.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en la mañana de hoy.