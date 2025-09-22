Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza: el maquinista sufre múltiples fracturas

Un tren de mercancías ha descarrilado mientras circulaba por el entorno de Zaragoza, a la altura del centro comercial Puerto Venecia y junto a la carretera Z40. La locomotora y varios vagones se han salido de su vía, y el maquinista ha sufrido una posible fractura por la que ha sido trasladado al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

Los hechos han ocurrido en torno a las 18.15, y ha sido un ciudadano que ha presenciado lo ocurrido quien ha dado la voz de alarma.

El tren, de la compañía Continental, circulaba desde la localidad de Noáin, en Navarra, hasta el puerto de Barcelona, cuando ha descarrilado a su paso por los alrededores de Zraagoza. La empresa ha activado todos los medios, también externos, en cuanto ha conocido el descarrilamiento.

El suceso no ha afectado a la línea de alta velocidad, ya que el tren circulaba por las vías convencionales, aunque sí ha sido necesario cortar la circulación en ese tramo.

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el accidente. El equipo de policía judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.