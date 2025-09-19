Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una caravana en una antigua área de servicio de Zaragoza

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en el interior de una caravana. Según informa la Guardia Civil, el fallecido se encontraba dentro del vehículo estacionado en la N-II, en el kilómetro 382, antes conocido por el antiguo restaurante El Ciervo.

El aviso ocurrió el pasado miércoles 17 en torno a las 8.50. Una vez movilizada una patrulla se pudo verificar que exactamente en el interior de la caravana se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre.

Por el momento no se conoce mucha información respecto a lo ocurrido aunque según las primeras observaciones de los agentes desplazados no se apreciaron signos de violencia en el cuerpo de la víctima.

Así, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón, quien determinará las causas del fallecimiento de este hombre del que no se ha podido identificar todavía. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

