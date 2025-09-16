Un nuevo incendio en el PTR de Zaragoza calcina colchones y causa una gran nube de humo negro

Una gran columna de humo negro a causa del incendio en el PTR en Zaragoza E. E.

El incendio se originó a las 16.32 en el Parque Tecnológico de Reciclaje, en la Cartuja Baja.

Un nuevo incendio ha tomado forma en el Parque Tecnológico de Reciclaje (PTR) ubicado en la Cartuja Baja de Zaragoza. Las fuertes llamas han ocasionado que se levante una gran columna de humo negro que es visible desde diferentes puntos de la capital aragonesa y la carretera.

Según confirma el 112 de Aragón, el fuego se ha originado a las 16.32 y se encuentra ardiendo colchones y enseres en la calle Aluminio dentro del PTR.

Según confirman Bomberos de Zaragoza, el incendio se ha originado en el exterior, al aire libre, dentro del recinto del Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, en La Cartuja, en una superficie de 40 metros cuadrados.

El incendio ha provocado una gran columna de humo, visible desde diferentes puntos de la ciudad, si bien ahora mismo está delimitado sin riesgo de que se extienda o afecte a otros lugares, tal y como han aclarado fuentes municipales.

Además también se han desplazado hasta el lugar la Policía Local de Zaragoza y Guardia Civil para controlar las vías de entrada y salida del Parque de Reciclaje.

El Parque Tecnológico de Reciclaje está siendo un foco de incendio en numerosas ocasiones en lo que llevamos de año y en una delimitada franja de tiempo. En lo que llevamos de año se han ocasionado ocho, siete de ellos entre mayo y agosto.

