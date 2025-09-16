Intenta engañar a los agentes con un carné de conducir falso portugués y acaba detenido en Zaragoza

Los intentos por salvarse de una multa le salieron caros a un hombre de 53 años este pasado lunes en Zaragoza. El conductor se encontraba mal estacionado sobre una acera en un cruce de vías. Ante este hecho, los agentes de Policía Local se personaron en la calle de Barcelona, del barrio de las Delicias.

Así lo que podría haber terminado en una denuncia en una mínima infracción ha finalizado en algo mayor ya que más allá de efectuar un 'mea culpa' por parte del conductor, este complicó su identificación.

Según señalan fuentes de la Policía Local, D. D. L. intentó salir de ahí presentando un permiso de conducir portugués mientras que a su vez entregó a los agentes un DNI español. Este hecho escamó al cuerpo policial.

En un riguroso examen, pudieron averiguar que el hombre estaba intentando colarles un carné de conducir falso, a pesar de constatar el presunto autor que se encuentra en "vigor". Así, los agentes observaron cómo las medidas de seguridad que presenta el documento facilitado no coinciden plenamente con las propias de un documento original.

Más allá de ello, durante las diligencias de identificación, la patrulla confirmó que además el conductor posee un permiso español al que le consta una pérdida de vigencia al haber perdido la totalidad de puntos asignados. Del mismo, no había cursado el curso de recuperación de estos que es exigido por parte de la normativa.

Por estos hechos queda detenido por sendos delitos de conducir careciendo de permiso y falsedad documental, quedando inmovilizando el vehículo en el Depósito Municipal a disposición de la Autoridad Judicial.