Detenido un hombre en Zaragoza tras robar un coche y amenazar a su mujer frente a la Policía: "Te voy a matar"

El robo de un vehículo en Calamocha desencadenó en una complicada detención en la capital aragonesa a manos de un joven de 26 años. El hombre no solo fue pillado conduciendo el vehículo sino que más allá de ello amenazó de muerte a su mujer frente a los agentes de la Policía Local y efectuó daños en el coche patrulla.

Los hechos que se detallan tuvieron lugar bien entrada la madrugada del lunes, a las 6.30, cuando un hombre y una mujer tras salir de una conocida discoteca zaragozana ubicada en la calle San Juan Bosco fueron interceptados en el interior de un vehículo. No era un coche cualquiera ya que constaba una desaparición interpuesta en la comandancia de la Guardia Civil de Calamocha el día anterior.

Ante esto, los agentes pararon el vehículo. El caso se enreda cuando en el proceso de identificación la mujer de 28 años, "nerviosa", manifiesta que su acompañante tiene una orden de alejamiento respecto a ella. Esta le prohíbe tanto comunicarse como aproximarse a ella.

Los agentes pudieron comprobar que A.J., de 26 años, tiene vigente una Orden de Protección dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer N.º 2 de Zaragoza. El joven más que achantarse le amenazó de muerte frente a la patrulla: "Te voy a matar".

Sin carné y drogado

Toda esta situación continúa complicándose ya que el hombre es pillado sin carné de conducir al no lo había obtenido nunca.

Durante toda la intervención, además, los agentes pudieron comprobar que mostraba signos de haber consumido sustancias estupefacientes. Hechos probados por las pruebas que dieron positivo en cocaína y anfetamina.

La situación se enrareció aún más ya que, descontento con todas las denuncias ya cometidas en su haber, el joven durante el traslado a las dependencias policiales golpeó fuertemente el vehículo policial produciendo daños en el mismo al desencajar la puerta y fracturar el revestimiento interior.

Por todo lo anterior, se procede a la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial de los sujetos, como presuntos autores de un hurto de uso de vehículo a motor y al varón, además, por tres delitos adicionales, uno de quebrantamiento de orden de protección, otro contra la seguridad vial por carecer de permiso y otro por daños intencionados en el vehículo policial.