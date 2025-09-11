Desarticulada una red de narcotráfico en Zaragoza: 9 personas detenidas y 95 kilos de droga incautados

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, asentada entre Zaragoza y Madrid, en el marco de la Operación “Zenón”.

La intervención se ha saldado con nueve detenidos y la incautación de 95 kilogramos de cocaína, además de dinero en efectivo, vehículos y numeroso material para la distribución de estupefacientes.

La investigación, dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza (UDYCO), comenzó en febrero tras detectarse un grupo familiar que distribuía cocaína desde una vivienda en el barrio de Torrero.

Los principales investigados eran dos hermanos y sus parejas sentimentales, que distribuían la cocaína en medianas y pequeñas cantidades entre una amplia red de clientes, principalmente en Zaragoza.

Como método novedoso para la distribución de la droga, utilizaban vehículos de alquiler (triciclos eléctricos), con los que se desplazaban hasta el mes de junio, momento en el que finalizaron los servicios de esta empresa. Este procedimiento les permitía evitar hacerlo a pie por las calles, dificultando así los seguimientos policiales.

Alijo de droga incautado por la Policía. Policía Nacional

A medida que avanzaba la investigación, fue posible identificar a un mayor número de miembros de la organización, muchos de ellos reincidentes en el tráfico de drogas.

Entre ellos destaca un ciudadano de República Dominicana, que había sido expulsado judicialmente y regresó a España con identidad falsa, y un distribuidor habitual de cocaína en prostíbulos y locales de Zaragoza.

El cabecilla de la red, afincado en Zaragoza, había sido detenido en 2017 por importar 32 kg de pasta base desde Colombia. En esta ocasión, se comprobó que mantenía contactos frecuentes con un individuo en Madrid, quien organizaba la introducción de cocaína desde Colombia y disponía de una vivienda de seguridad en una urbanización de lujo en el barrio de Sanchinarro.

La droga era transportada en vehículos con habitáculos secretos o "caletas" hasta un garaje en Zaragoza donde se realizaba la entrega.

El pasado 29 de agosto, se llevó a cabo la primera fase de la operación con la interceptación de un vehículo en la A-2. En el registro se localizaron más de siete kilogramos de cocaína en una caleta bajo el asiento del conductor.

Paralelamente, se realizaron registros en tres domicilios en Zaragoza y dos en Madrid, incautando otros 87 kilos de cocaína y abundante documentación relacionada con la organización.

La segunda fase se desarrolló el 3 de septiembre, con cinco nuevas detenciones en Zaragoza, cuatro registros domiciliarios y la incautación de droga, dinero y útiles de manipulación.

Balance final de la operación

9 detenidos, cinco de ellos en prisión provisional

95 kg de cocaína incautados

6.305 euros en efectivo

4 vehículos intervenidos, dos con caletas

8 registros domiciliarios (Zaragoza y Madrid)

Documentación, balanzas, sustancia de corte y teléfonos encriptados

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza y ha contado con la colaboración de la Brigada Central de Estupefacientes de Madrid.

Con esta intervención, se considera desmantelada una de las redes más activas en la distribución de cocaína en Aragón, con capacidad logística para operar a nivel nacional.