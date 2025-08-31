Un conductor pierde el control al volante por un problema de salud y choca contra una farola y una fachada en Zaragoza

Un conductor de 50 años se ha desvanecido mientras conducía en Zaragoza por un problema de salud perdiendo el control de su vehículo y colisionando contra una farola y una fachada. La víctima, en estado grave, ha sido atendida en el lugar por algunos médicos presentes.

Según ha informado la Policía Local de Zaragoza, el hombre habría sufrido un problema de salud al volante, provocando esto su desvanecimiento y pérdida del control. Tal y como ha reflejado Aragón Noticias, el hombre habría sufrido una parada cardiorrespiratoria.

El accidente se ha producido este domingo a mediodía en Marqués de la Cadena, cerca de plaza Mozart. Además, la Policía Local señala que había una terraza próxima, pero nadie más que la propia víctima ha resultado herida. Las lesiones del conductor parecen ser principalmente por la causa de salud y no por el siniestro como tal.

Por el momento, se le van a realizar pruebas y la Policía Judicial investiga lo sucedido.

Aparatoso accidente

Este no ha sido el único incidente de tráfico de esta jornada en Zaragoza, pues pasado el mediodía, en Camino de las Torres con Jorge Cocci, ha tenido lugar un siniestro vial entre dos turismos. Uno no habría respetado la señal de semáforo en rojo, colisionando ambos.

El accidente ha sido aparatoso por los daños de los vehículos, pero la Policía Local asegura que no ha habido que lamentar heridos ni ningún tipo de lesión. Los implicados han firmado un parte amistoso.