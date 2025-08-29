Cristian, policía nacional de Zaragoza, alerta sobre las estafas telefónicas: "En un mes han robado medio millón de euros"

Desde hace aproximadamente mes y medio se ha detectado un aumento considerable de estafas a través de fraude bancario en Aragón.

Las víctimas reciben un SMS o directamente una llamada desde la "entidad bancaria" y tras alertar al cliente de un intento de fraude, le solicitan que transfiera su dinero a una cuenta segura, utilizando para ello enlaces.

"Esta estafa se realiza principalmente a través de mensajes de texto o llamadas", comienza explicando Cristian Alvarez, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza. "La víctima recibe un mensaje en el que su banco le informa que se están realizando transacciones desde el extranjero o transacciones de alto importe por lo que debe acceder al enlace que le mandan para comprobar si es así, si lo ha hecho él y qué es lo que está pasando en su cuenta" añade el agente.

La víctima cree en todo momento estar hablando con personal de su entidad ya que estos disponen de todos sus datos, los cuales han obtenido de forma fraudulenta. Además, ante la alarma de pensar que están sufriendo un robo, y la prisa que suelen meter los estafadores, la víctima accede a los enlaces y no comprueba que sea cierto lo que le están comentando.

"Una vez que acceden a ese enlace, los estafadores se hacen con su cuenta o si no logran hacerlo les van a pedir que transfieran su dinero a una cuenta segura. Para esto les mandarán un número de una cuenta de otro banco al cual traspasarán todos sus ahorros", afirma Aventín.

Portavoz de Policía Nacional Cristian Aventín.

Desde mediados de julio la Policía Nacional ha recibido casi medio millar de denuncias, calculando un total estafado que asciende a varios centenares de miles de euros.

"En este mes y medio se han detectado más de medio millar de denuncias y cuando hablamos de la cantidad estafada estaríamos hablando que casi supera el medio millón de euros", alerta el policía nacional.

Es importante recalcar que la entidad bancaria nunca nos pedirá datos sensibles a través de mensajes o llamadas y que en caso de duda, deberíamos colgar la llamada y dirigirnos a la entidad, bien de forma presencial o telefónicamente sin utilizar la opción de rellamada.