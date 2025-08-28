Un vecino de Zaragoza, tras la explosión de una batería dentro de una casa: "Oí un zambombazo muy fuerte"

La explosión de una batería la madrugada de este jueves en la calle Alonso V de Zaragoza ha producido un estruendo que, aunque no ha sido percibido por todos los residentes, han sido muchos los que sí se han enterado, o por el ruido o por los propios vecinos.

Así lo ha asegurado una trabajadora de la farmacia de al lado, quien asegura haberlo leído en los medios y hablarlo con su madre: "Me lo ha contado mejor mi madre, se supone que fue un patinete", ha afirmado.

De este modo, un hombre que reside en un edificio de la calle Alonso V, admite que escuchó el ruido nada más producirse: "Oí un zambombazo muy fuerte y ruido después", ha confesado.

Sin embargo, admite que se asomó al balcón y no vio ni a Bomberos ni a Policía: "No he visto venir a nadie", ha dicho.

Por otro lado, otros vecinos de la zona admiten no haber escuchado nada. Un hombre, crítico con la situación del barrio, lamenta la falta de respuesta: "Aquí podría caer una bomba atómica y no te enteras de nada", ha asegurado.

En esta misma línea, otros vecinos de esta calle, admiten no saber nada del incidente. Además, tal y como ha podido comprobar este diario, a simple vista, no se aprecia ningún indicio de la explosión ni de la ventana rota.

Explosión de una batería

La noche de este jueves, alrededor de las 2.00, un hombre ha resultado herido por quemaduras, en un edificio de viviendas de la calle Alonso V de Zaragoza, en el barrio de La Magdalena, tras incendiarse una batería.

Todo indica que se ha producido la reacción violenta de una batería (no está determinado si se trataba de un VMP u otro tipo de vehículo) en un domicilio de la calle Alonso V en la tercera planta. La detonación fue tan violenta que ha roto los cristales de la vivienda, y provocó un incendio en el interior.

El hombre afectado con quemaduras graves, vive solo y tras ser atendido por la Unidad Sanitaria de Bomberos, ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet, donde permanece ingresado. La Policía Local también ha colaborado en la resolución de este siniestro.

Como sucede en este tipo de incidentes, la batería ha sido sumergida en agua para su total neutralización y aunque el interior de la vivienda ha quedado afectada, el edificio no ha sufrido en su estructura.