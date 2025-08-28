Ingresado en el hospital un hombre con quemaduras por una explosión de una batería dentro de su casa en Zaragoza

Un hombre ha resultado herido por quemaduras, en un edificio de viviendas de la calle Alonso V de Zaragoza, en el barrio de la Magdalena, tras incendiarse una batería. El fuego, se declaró la noche de este jueves sobre las 2.00 horas.

Todo indica a que se ha producido la reacción violenta de una batería (no está determinado si se trataba de un VMP u otro tipo de vehículo) en un domicilio de la calle Alonso V en la tercera planta. La detonación fue tan violenta que ha roto los cristales de la vivienda, y provocó un incendio en el interior.

El hombre afectado con quemaduras graves, vive solo y tras ser atendido por la Unidad Sanitaria de Bomberos, ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet, donde permanece ingresado. La Policía Local también ha colaborado en la resolución de este siniestro.

Como sucede en este tipo de incidentes, la batería ha sido sumergida en agua para su total neutralización.

Aunque la vivienda ha quedado afectada, el edificio no ha sufrido en su estructura.