Muere al caer desde un tejado el dueño de una empresa de un pueblo de Zaragoza: "Era un vecino de toda la vida"

Aragón tiene que lamentar una nueva víctima en un accidente laboral en Cadrete. Se trata del dueño de una empresa que se encontraba haciendo trabajos en el techo de su nave cuando se ha producido la caída lo que ha causado el fallecimiento.

El trágico accidente ha ocurrido al mediodía de este miércoles, en torno a las 13.30 cuando se ha producido la caída desde el tejado de la nave de la empresa Palenzuela García dedicada al transporte en el municipio de Cadrete.

Según explican fuentes de UGT, se trata del dueño de la empresa y el accidente ha tenido lugar cuando estaba arreglando unos desperfectos de la techumbre de la nave. Por el momento, las causas se desconocen como también si en el momento de la caída portaba elementos de seguridad. Hasta el lugar se han personado la Policía Judicial de la Guardia Civil e Inspección de Trabajo para investigar las causas.

Desde Cadrete se encuentran "asimilando" la noticia. Su alcalde, José Bellido, contaba a este diario que se trata de un hombre "de toda la vida" de Cadrete con una vida muy arraigada en el municipio.

Tras este nuevo accidente mortal, Aragón ya suma 27 fallecidos en accidente laboral. En especial, en agosto negro que aglutinó en escasos 15 días hasta siete muertes de estas características: "Empezamos agosto mal y lo vamos a acabar peor", lamenta José de las Morenas, responsable de seguridad laboral de UGT.

