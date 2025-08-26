Investigan la muerte de una mujer al caer desde el interior de un vehículo a la carretera en Huesca

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer que cayó del interior de su vehículo en marcha en plena carretera. El extraño suceso ocurrió en la tarde de este lunes en la A-132 cuando la copiloto se precipitó desde el coche, lo que le ocasionó heridas graves.

Las condiciones en las que se ha producido el accidente están siendo investigadas ya que se desconoce si se cayó de manera voluntaria u ocurrió algo en el interior del vehículo que ocasionara que la mujer se precipitara. La víctima se trata de una mujer de 44 años, vecina de Barcelona.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del lunes en el kilómetro 14 de la A-132, a la altura del pueblo de Esquedas.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del 061 que trató in situ las heridas generadas por el impacto de la mujer para luego ser trasladada al Hospital Universitario San Jorge. Sin embargo, el carácter grave de las heridas ha ocasionado el fallecimiento de la víctima.

Según ha confirmado la Guardia Civil, el asunto está en investigación por parte de la Policía Judicial de la Comandancia de Huesca. Por el momento, ya se ha interrogado al conductor del vehículo para conocer qué ha ocurrido. Así, mantienen abiertas todas las incógnitas sobre lo que ha podido ocurrir.

Noticia en actualización

