Alerta por la desaparición de Angie, una niña de 13 años en Zaragoza que necesita medicación

La Policía Nacional se encuentra en búsqueda de una menor desaparecida este viernes 22 de agosto en Zaragoza. Se trata de una joven de 13 años que responde al nombre de Angie A. C. Su hallazgo urge rapidez ya que necesita tomarse medicación, tal y como detallan desde la página web del Centro Nacional de Desparecidos (CNDES).

Según informan desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón, la denuncia fue interpuesta ese mismo día desde los responsables del centro de menores donde reside la menor tras dar cuenta de que Angie había desaparecido.

Por el momento no se conoce mucho más sobre su paradero. Para facilitar su búsqueda, desde el CNDES se ha facilitado una serie de descripciones sobre la menor. Según señala la menor de 13 años mide 1,45 metros y pesa 40 kilos. Asimismo, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.

Como bien describieron sus responsables del centro de menores, la última vez que se le vio, Angie vestía una camiseta amarilla, mallas negras cortas y deportivas negras.

No es la única menor que se encuentra desaparecida en la capital aragonesa y que desde la Policía Nacional está en su búsqueda. El pasado 13 de agosto se denunció la desaparición de Sara I. R., una joven de 17 años.

La información que se tiene de esta desaparición es menor y retrata para identificarla que tiene el cabello y los ojos marrones.

Por ello, desde el CNDES urgen colaboración ciudadana. En el caso de conocer alguna información sobre el paradero de estas menores solicitan que se pongan en contacto con la Policía Nacional llamando al 091.