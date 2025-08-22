Pillan al ladrón del robo en una peña de un pueblo de Zaragoza: entró a través de las rejas de la ventana

Momento captado en el que el detenido entra a robar a una peña en La Almunia de Doña Godina Guardia Civil

Las imágenes de seguridad de una peña de La Almunia de Doña Godafina muestran una imagen insólita: un hombre entraba a robar a través de las rejas que bloquean la ventana. Este hecho insólito ocurrió el pasado 18 de agosto cuando se notificó del robo en una de las peñas ubicadas en un local- garaje de la citada localidad.

Al tener conocimiento de estos hechos, la Guardia Civil comenzó una investigación que ha finalizado con un detenido. Según muestran las imágenes, el autor había accedido saltando una valla de unos tres metros y, posteriormente al interior de la cochera entre los huecos de una reja de una ventana, sustrayendo un ordenador portátil, un disco duro y bebidas.

Durante la investigación se pudo saber que los objetos robados podrían encontrarse en otro garaje utilizado también como peña por otro grupo de jóvenes. Además, se tenía sospechas de que dicho lugar era utilizado como punto de distribución de drogas.

Una vez que los agentes constataron los hechos, se realizó un registro en el garaje en el que participó un especialista del servicio cinológico con un perro detector de drogas, así como una patrulla de la Policía Local.

De las seis personas que se encontraban en el interior del local, se identificó a un joven que se correspondía con las características de la persona que accedió a la peña, por lo que se procedió a su detención.

Del registro realizado se encontró 9 dosis de hachís dosificadas en bolsitas de plástico (17 gr) y 1gr de cocaína. Además, dos riñoneras con un número indeterminado de bolsitas de plástico y una balanza de precisión, así como unos 180 euros.

Por todo ello, el joven quedó detenido por un delito de robo y otras dos personas se encuentran investigadas por un supuesto delito de tráfico de drogas.