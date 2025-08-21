La Guardia Civil pilla a tres cazadores furtivos que habían matado a disparos a un ciervo en Teruel

La Guardia Civil ha detenido a tres cazadores furtivos que se encontraban disparando a varios ciervos desde su vehículo en la Reserva de Caza Montes Universales de Albarracín, como presuntas autoras de un delito contra la fauna.

Los hechos se produjeron el pasado 10 de agosto cuando los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y los guardas de la Reserva de Caza de los Montes Universales observaron al vehículo circulando por las carreteras que transcurren por los terrenos cinegéticos de la propia reserva de caza.

Así, sobre la una de la madrugada detectaron a los furtivos cuando dispararon desde su propio vehículo a los ciervos que se encontraban en las proximidades de la carretera A1512 que une las localidades de Torres de Albarracín y Tramacastilla, abatiendo a uno de ellos de un disparo.

Los agentes del Seprona interceptaron el vehículo e identificaron a los ocupantes, resultando ser tres individuos de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 25 y los 38 años de edad, y con domicilios en las provincias de Albacete, Almería y Granada.

En el momento de la actuación, uno de los detenidos portaba un rifle marca Bergara calibre 308 Winchester. El arma tenía acoplado un visor nocturno, hecho prohibido en la Comunidad Autónoma de Aragón para cazar, estando la misma cargada y dispuesta para su uso, con un cartucho introducido en la recámara. Asimismo, los agentes encontraron un silenciador utilizado, que los furtivos habían tirado por la ventanilla del vehículo al percatarse de la presencia de los Guardias Civiles.

Además se les localizó un segundo rifle, marca Bergara calibre 243 Winchester, el cual también llevaba acoplado un silenciador, elementos prohibidos por el actual Reglamento de Armas y Explosivos (R.D. 137/1993, de 29 de enero). De esta forma, fue incautado junto con diverso material como visores, linternas y distintos cuchillos de caza.

Por todo ello, los agentes del Seprona procedieron a la detención de los furtivos, como presuntos autores de un delito contra la fauna, entregando las diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel.

En el operativo participaron Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Teruel y Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, así como personal de guardería de la propia reserva.

En los meses de verano se han intensificado los servicios contra la caza furtiva, donde Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y Agentes del Seprona de la Guardia Civil trabajan de forma conjunta para perseguir este tipo de delitos.