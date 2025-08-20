Muere una mujer de 20 años tras caerse a un pozo turístico con 35 metros de profundidad en un pueblo de Zaragoza

Los Bomberos de la DPZ trabajando en el rescate de la mujer de 20 años en el pozo de los Aines (Grisel) DPZ

La tragedia ha asolado a uno de los pozos más turísticos de la provincia de Zaragoza con el fallecimiento de una mujer tras precipitarse en su interior este miércoles. Se trata de una joven de 20 años que ha caído al pozo de los Aines, en el municipio zaragozano de Grisel.

Según han confirmado fuentes de la DPZ, los efectivos del Parque de Bomberos de Tarazona y el coordinador han intervenido en el rescate del cuerpo sin vida de la joven. Tal y como señalan, la veinteañera se ha precipitado a 35 metros de profundidad.

Para recuperar el cuerpo, los bomberos de la DPZ han realizado la extracción con técnicas y material de rescate vertical.

El pozo de los Aines es uno de los enclaves naturales y turísticos del municipio de Grisel. Se trata de un pozo al que se puede acceder para realizar una pequeña visita y adentrarse en el interior del mismo y ser testigo del microclima que prevalece con diversa naturaleza que va desde helechos silvestres a la lengua de ciervo o resistentes lianas.

