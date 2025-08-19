Muere una motorista tras chocar contra un jabalí y pasar 48 horas en la uci en un hospital de Zaragoza

La motorista que resultó herida grave este domingo tras chocar contra un jabalí ha fallecido este martes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde llevaba cerca de 48 horas ingresada.

El suceso se produjo sobre las 6.30 de este pasado domingo, 17 de agosto, a la altura del kilómetro 95 de la N-122, en el término municipal de Tarazona, en la provincia de Zaragoza.

El accidente hizo que tuviera que ser trasladada de urgencia en ambulancia hasta el centro médico, sin que, como ha informado Heraldo de Aragón, se haya podido hacer nada por salvar su vida.

Según las primeras informaciones de la Guardia Civil, la mujer perdió el control de la motocicleta al chocar contra el animal, aunque la causa exacta sigue siendo objeto de investigación.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 se registraron 36.000 siniestros viales con animales en toda España.

El 98% terminaron únicamente con daños materiales, pero ese 2% restante se tradujo en 8 fallecidos y 58 personas heridas hospitalizadas.

En 10 años, informan desde la DGT, se ha duplicado el número de incidencias, llegando a representar un tercio de los siniestros viales notificados en vías interurbanas.

De todos los siniestros registrados, el 88% se concentran en carreteras convencionales, donde los niveles de protección y control del entorno suelen ser menores que en las vías de gran capacidad, cuyos accesos son los principales puntos de entrada de fauna a la calzada.

El tipo de siniestro más común es el atropello a animales, que representa el 98% de los casos. Sin embargo, también se registran salidas de vía -alrededor del 1%- derivadas de maniobras evasivas por parte de los conductores al intentar evitar la colisión.

En cuanto a la tipología de fauna implicada, el 86% de los siniestros corresponde a animales silvestres, destacando el jabalí como la especie más frecuente (42%), seguido del corzo (32%) y, en menor medida, los perros (8%).

Por zonas geográficas, el mayor número de siniestros con implicación de animales se produce en Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.