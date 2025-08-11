La Guardia Civil desmantela un narcopiso en Caspe (Zaragoza): "Controlaban la calle con una cámara escondida en un tetrabrik"

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad de Caspe, y detenido a cuatro personas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, justo antes del comienzo de las fiestas patronales de la ciudad.

Durante los últimos dos meses la Guardia Civil de Caspe ha llevado a cabo una investigación ante la posible existencia de una vivienda desde la que se estaría realizando la venta de sustancias estupefacientes. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron obtener indicios que evidenciaban esta actividad ilícita, cuyos implicados efectuaban la distribución de diferentes drogas, principalmente cocaína y hachís, de manera continuada y en cualquier tramo horario, guardando medidas de seguridad para evitar ser interceptados.

Sustancias estupefacientes

Con las evidencias obtenidas, la madrugada del viernes 8 de agosto, previo al inicio de las fiestas patronales de la ciudad de Caspe que comienzan este miércoles, se coordinó un amplio dispositivo policial para efectuar el registro en el citado domicilio. En el momento de la entrada fueron sorprendidas en el interior una decena de personas, tratándose de los moradores del inmueble y de otras que se hallaban en dicho lugar consumiendo sustancias estupefacientes.

Además, al percatarse de la presencia policial, trataron de deshacerse de las sustancias quemando parte de ellas, ocultando uno de ellos un total de 4460 euros en efectivo, distribuidos en billetes de diverso valor facial, entre sus prendas de vestir que fueron intervenidas en el instante en el que se efectuaba la inspección de los efectos que portaban.

En el registro de la vivienda fueron localizadas, en diferentes lugares y distribuidos por las tres plantas del inmueble, 20 gramos de cocaína enrocada, 12 gramos de cocaína, 7 gramos de hachís, 20 gramos de polen de hachís, 13 gramos de marihuana, más de 100 gramos de sustancia de corte, dosis de cocaína ya dispuestas para su venta, así como los elementos necesarios para su distribución y básculas de precisión.

Cámaras escondidas

En uno de los balcones, y camuflado en un envase tetrabrick de zumo, los agentes localizaron una cámara de videovigilancia que enfocaba a la calle con el objetivo de grabar a los transeúntes y detectar la posible presencia policial. Los 4460 euros que portaba uno de los moradores de la vivienda procedían de la venta reciente de sustancias estupefacientes.

Por todo lo anterior se procedió a la detención de cuatro personas, 3 varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 62 y 24 años, dos de nacionalidad española y dos marroquíes, a los que se les imputa supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Quedaron a disposición judicial ayer domingo 10 de agosto en el Juzgado de Caspe que coordinaba la investigación.

En esta operación, a cargo del Equipo Roca de Caspe y Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pina de Ebro, han participado agentes de seguridad ciudadana de la Compañía de Caspe, USECIC de Zaragoza y Teruel, así como especialistas del Servicio Cinológico de la Comandancia de Zaragoza con canes especialistas en búsqueda de sustancias estupefacientes.