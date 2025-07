Un incendio en una empresa química obliga a confinar a los vecinos de Zuera y San Mateo de Gállego

Un incendio en la empresa química Union Derivan ha encendido todas las alarmas ante la magnitud de la gravedad. Ante esto se ha activado la fase de emergencia nivel 1 del Plan de Emergencia Exterior de Zuera, conforme a los protocolos establecidos para instalaciones con riesgo químico.

El fuego se ha iniciado a las 3.30 de la madrugada de este lunes en la empresa química Union Derivan, situada en el polígono de El Campillo en Zuera. La empresa se dedica a la realización de aceites grasos, etanol y alcohol. Según informan fuentes de la DGA, no se ha producido ningún herido a causa del incendio y pasadas las 10.00, la Diputación Provincial de Zaragoza ha informado de que este se daba por estabilizado.

Ante la gravedad del incendio y como medida preventiva, se ha confinado la población de los municipios de Zuera y San Mateo de Gállego. Ademas de la urbanización El Saso y El Llano, dentro del término municipal de San Mateo de Gállego. Desde el Ejecutivo aragonés señalan que se ha tomado esta medida como precaución. Por el momento, la fuerza del aire no está desplazando la nube de humo con elementos tóxicos al casco urbano.

Los propios vecinos del municipio zufariense están siendo informados mediante comunicados por parte de la corporación municipal. "Ha habido un momento que hemos visto una nube negra, pero ahora ya desde hace un rato no estamos viendo nada desde el pueblo", señala una vecina de Zuera a este diario. Por el momento, los vecinos están siguiendo las recomendaciones, pero la vida en el pueblo sigue su marcha.

Vista de la nube desde el municipio de Zuera E. E.

Según señalan fuentes del Gobierno de Aragón, como va avanzando la mañana el riesgo ha comenzado a bajar al dar fruto los trabajos de extinción, si bien se mantiene el operativo y la orden de confinamiento. El 112 ha instalado un Puesto de Mando Avanzado en la propia empresa para coordinar los trabajos que están realizando los efectivos de Bomberos.

El consejero de Interior, Bermúdez de Castro, ha explicado en su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón que las sirenas de prevención para la población en torno a las 6.30: "No se ha activado el ESAlert ya que no ha afectado a Zuera sino al monte". Del mismo modo, ha señalado que no tendría que haber problemas para la población por la dirección que ha tomado el aire.

Además de la población, también se tiene conversaciones constantes con Grupo Jorge ya que una de sus plantas se encuentra situada cerca de la empresa incendiada. Una trabajadora de la misma empresa ha explicado a este periódico que la Guardia Civil ha prohibido el paso y les han comunicado que vuelvan a sus casas por su precaución.

Los Bomberos trabajan en la zona. DPZ

Hasta el lugar se han desplazado una gran dotación de bomberos para luchar contra el fuego. Así, en el terreno se encuentran equipos de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza para controlar el fuego y minimizar los riesgos derivados del siniestro. Igualmente, desde La Almunia se ha desplazado una bomba urbana pesada y un vehículo NBQ; desde Ejea, una bomba nodriza, un brazo, una bomba pesada y un VIR y un furgón cargado de espumogeno. También han acudido bomberos voluntarios de Zuera.

La Guardia Civil también se encuentra trabajando en la zona con patrullas de seguridad ciudadana, tráfico, GEDEX, USECIC Y GRS. Además de equipos NRBQ se encuentran allí realizando labores de cerramientos perimetrales para facilitar la labor de los trabajos de extinción.

Como medida preventiva, se ha procedido al corte de la carretera A-124 entre los kilómetros 0.600 y 4, afectando al acceso al Polígono Industrial El Campillo, en el término municipal de Zuera.

Asimismo, se ha llevado a cabo la activación de las sirenas de aviso a la población, en cumplimiento del protocolo de seguridad para alertar a los vecinos ante posibles riesgos derivados del incendio.

Ante el riesgo que conlleva un incendio de estas características, el 112 aconseja a la población limítrofe a la planta que se confine en sus viviendas, cerrando puertas y ventanas; apagar el aire acondicionado y sistemas de ventilación; escuchar las emisoras locales para estar atento a las recomendaciones; cerrar la llave del gas y desconectar la electricidad; en el caso de que se esté en la calle protegerse las vías respiratorias y confinarse.

Del mismo modo, alertan de que un vehículo no es un lugar seguro para permanecer y se recomienda que se trasladen a un edificio por su seguridad.

