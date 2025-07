Un niño de 5 años lucha por su vida en la UCI tras quedarse solo en un incendio: “Nos fuimos a por una pizza”

Un trágico suceso sacudió la noche de este jueves en el barrio de Delicias de Zaragoza. Un incendio a medianoche alertó a los vecinos de la calle Jaca que sobresaltados enseguida desalojaron el edificio. Dentro había un niño de 5 años, a quien sus padres habían dejado solo. Casi 24 horas después, permanece ingresado en la UCI y la madre y su pareja están detenidos por un delito de abandono.

El Español de Aragón ha accedido a un vídeo en el que se escucha a la madre cuando la policía y los bomberos intentaban apagar el fuego: "Nos fuimos a por una pizza y una Coca-Cola", dice entre lágrimas y suplicando que le dejen entrar.

La vecina del rellano se alertó al ver fuego en la cocina y enseguida avisó al resto para desalojar el edificio y llamar a los bomberos. En un primer momento, pensaron que se podía tratar de una estufa, pero el origen del fuego estaba en una olla encendida en la vitrocerámica. "Estuvimos llamando y pegando en la puerta pero nadie contestó", ha asegurado esta mujer que vivió todo en primera persona.

Al ver que no salía nadie, el resto de los vecinos intentaron tirar la puerta abajo a patadas, pero no lo lograron. Como nadie respondía y no podían acceder a la vivienda, salieron del edificio. "Nadie sabía que el niño estaba dentro, hasta que llegó la madre y preguntó 'dónde está mi bebe'" ha relatado esta vecina todavía compungida horas después de lo sucedido.

Según esta mujer, la pareja no era conflictiva: "nunca hemos escuchado una discusión entre ellos", sostiene. Además, asegura que "tan solo estuvieron fuera 20 minutos". El tiempo suficiente para que el incendio se propagase y calcinase el interior de la vivienda.

La Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar de los hechos y minutos después, los bomberos sacaron al niño de la vivienda. "La madre echó a correr hacia la ambulancia para conocer el estado del niño, pero la Policía la detuvo", detalla la vecina de rellano.

Por el momento, la Policía está investigando los hechos para esclarecer lo sucedido, y la madre y su pareja pasarán a disposición judicial mañana por la mañana.