Coordinador de infantil y con más de 10 años de experiencia: así es el profesor señalado por agresión sexual a niños

La noticia de que un profesor del centro educativo Colegio Sagrado Corazón de Jesús habría agredido sexualmente supuestamente a dos niños de 3 años ha supuesto un shock para la comunidad educativa aragonesa. Las alarmas saltaron el pasado viernes de madrugada cuando un padre se presentó en el Hospital Materno Infantil junto a su hija.

Tras conocer los hechos denunciados, por el momento, por dos familias, el centro educativo concertado ha decidido apartar de toda actividad con menores al profesor señalado. Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, se trataría de un profesional con muchos años de experiencia, que ha desarrollado su carrera educativa por más de diez años en el centro.

En la actualidad, antes de que se le apartara de todo ejercicio, ocupaba el cargo de la coordinación de Educación Infantil. Asimismo, ejercía de profesor de los alumnos de primero de Infantil, niños que oscilan entre los 3 y 4 años. Edades con las que comienzan la educación en los centros educativos. Además, era asiduo en participar en charlas educativas en diversas ponencias.

Por el momento, el Colegio Sagrado Corazón se ha abstenido de realizar declaraciones sobre lo ocurrido y la investigación en curso que se está llevando a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón.

"Una gran conmoción"

Para los padres del centro, la noticia causó "una gran conmoción". Las familias de infantil se enteraron este pasado domingo a través de un comunicado oficial por parte del colegio. Ese mismo documento se envió ayer, lunes, por correo electrónico al resto a las 14.30.

Los padres y los alumnos más mayores no hablaban ayer de otra cosa. Muchos progenitores temen que estas actuaciones no sean un hecho aislado y que se hayan podido repetir en los últimos años. Según contaban las propias familias, el presunto autor es seglar y no vive en el colegio, aunque inició los estudios eclesiásticos.

Durante este lunes padres y madres mantuvieron reuniones con el equipo docente para conocer lo ocurrido en las aulas del centro infantil. Todos ellos se mostraron bastante preocupados ante lo ocurrido ya que se desconoce la dimensión total de los actos cometidos por el presunto autor.

Protocolo de agresión sexual

Por su parte, la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón se ha puesto a disposición del AMPA del centro educativo para poner sus servicios a su disposición como orientación tanto para los familiares como para los niños víctimas de las agresiones.

Como bien señalan desde la federación el protocolo a seguir en estos casos se trata del mismo tanto para centros privados, concertados y públicos. Se rigen por el Protocolo de actuación ante la violencia de género y la violencia sexual del Gobierno de Aragón.

Este señala que en el caso de que se cometa una agresión sexual a un alumno se siguen puntos específicos. En el caso de ser menores de edad, en primer lugar, desde el centro educativo se realiza una entrevista con la familia o tutores legales para comunicar los hechos conocidos y ponerle a su disposición apoyo, acompañamiento y protección a su hijo. Además, de informarles de que los hechos serán notificados a las autoridades.

Por ende, el siguiente paso es notificar a las Fuerzas y Cuerpos del Estado lo ocurrido. El protocolo también establece medidas en el caso del presunto agresor. En el caso que acontece en este centro educativo, al tratarse de un personal docente desde el centro se debe enviar a Inspección de Educación la notificación enviada a los cuerpos de seguridad. Además de no transmitirle información al presunto agresor.

Por último, si el colegio lo viera necesario, se podría solicitar la intervención del Equipo de Orientación Educativa con Convivencia Escolar para labores de asesoramiento y acompañamiento.

Según ha podido saber este diario, los pasos señalados por el protocolo son los que se han seguido por parte de Corazonistas al tener constancia de los hechos ocurridos.

Investigación en curso

Por el momento, la información que se maneja es que se trata de un niño y una niña de 3 años que en ambos casos habrían relatado episodios muy similares cometidos por un mismo profesor. Se desconoce si los hechos se han alargado en el tiempo o si se han cometido en el curso que acaba de finalizar.

Según adelantó el Heraldo de Aragón, ambas declaraciones de los niños coinciden en la habitación donde se cometieron los hechos y cómo se propició. La alerta se inició cuando el padre de una de las víctimas se presentó en el Hospital Materno Infantil el viernes de madrugada tras haber conocido de lo ocurrido para que fuera revisada por un equipo médico.

Por su parte, desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón han pedido "transparencia" al centro docente concertado. Así, han recalcado que desde la consejería no se tiene control en la contratación del equipo docente, por lo que ha solicitado al colegio toma de medidas inmediata en cuanto al profesor señalado por presunto autor de agresión sexual a los menores.