La Policía Nacional detiene al hombre que escupió y golpeó a tres chicas solo porque odia a las mujeres

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a primera hora de la mañana de este miércoles, 19 de marzo, al hombre que días atrás escupió y golpeó a tres chicas que caminaban por el Paseo de Calanda en el barrio de las delicias.

Los hechos, denunciado por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, tuvieron lugar el pasado miércoles 12 de marzo poco después de las 9 de la mañana en la confluencia de Paseo de Calanda y la Avenida de Madrid. Tres jóvenes paseaban por la calle cuando de forma sorpresiva y sin mediar palabra un hombre se dirigió hacia ellas, les escupió y golpeó hasta que consiguieron con la ayuda de varios viandantes que depusiera su actitud.

Según cuenta Andrea Flores, una de las víctimas, las tres amigas se encontraban caminando por la avenida de Madrid a las 9.00 cuando comenzaron a ver que un hombre de alrededor de unos 40 años, de origen argelino, estaba haciendo "gestos raros", lo que las puso en alerta.

"A mi amiga Alicia es a la primera que agrede cuando se acerca a ella y le escupe en la cara", cuenta Andrea. Ante esto, las chicas no dudaron en reaccionar intentándolo coger y dando voces para que alguien les pudiera ayudar y llamar a la Policía.

A pesar de sus intentos por frenar la agresión, la situación comenzó a ponerse más seria. "El hombre continuó dándonos patadas, bofetadas y puñetazos a cada una", relata. En concreto, su amiga Alicia Jimenez ha sufrido una fractura de la falange a causa de los golpes. Fernanda Gálvez, otra de las víctimas, recibió varias patadas: "A mí me pegó un par de bofetadas. Me quedó la marca de su mano en la cara y hoy me cuesta abrir la mandíbula", detalla.

Las tres jóvenes explican que siguieron al hombre para "que no se fuera sin consecuencias": "Nos sentiamos impotentes de que se fuera corriendo", recalca. Asimismo, las víctimas denuncian la falta de ayuda por parte de los vecinos que estaban viendo lo que ocurría y escuchando sus voces de auxilio: "Solo se quedaban mirando, las únicas que se pararon fueron unas mujeres que nos ayudaron a frenar las agresiones y detenerlo".