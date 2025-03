Fuerte agresión a tres chicas en uno de los barrios más peligrosos de Zaragoza: "Ya no me atrevo a pasar por esa calle"

Un desayuno con amigas acabó con tres jóvenes agredidas a manos de un hombre en el barrio de Las Delicias. Hace unos días este diario publicaba una noticia de los vecinos de esta misma zona que mostraba la degradación que había sufrido el Distrito en los últimos años donde muchas mujeres señalaban la inseguridad que sentían al caminar por la calle. Este miércoles, tres jóvenes de 24 años fueron víctimas de esta situación a plena luz del día.

Según cuenta Andrea Flores, una de las víctimas, las tres amigas se encontraban caminando por la avenida Madrid a las 9 de la mañana cuando comenzaron a ver que un hombre de alrededor de unos 40 años, de origen argelino, estaba haciendo "gestos raros" lo que las puso en alerta.

"A mi amiga Alicia es a la primera que agrede cuando se acerca a ella y le escupe en la cara", cuenta Andrea. Ante esto, las chicas no dudaron en reaccionar intentándolo coger y dando voces para que alguien les pudiera ayudar y llamar a la Policía.

A pesar de sus intentos por frenar la agresión, la situación se comenzó a poner más seria. "El hombre continuó dándonos patadas, bofetadas y puñetazos a cada una", relata. En concreto, su amiga Alicia Jimenez a causa de los golpes ha sufrido una fractura de la falange. Fernanda Gálvez, otra de las víctimas, recibió una serie de patadas: "A mi me pegó un par de bofetadas por la que se me quedó la marca de su mano en la cara y hoy me cuesta abrir la mandíbula", detalla.

Las tres jóvenes explican que siguieron al hombre para "que no se fuera sin consecuencias": "Nos sentiamos imponentes de que se fuera corriendo", recalca. Asimismo, las víctimas denuncian la falta de ayuda que recibieron por parte de los vecinos que estaban viendo lo que ocurría y escuchando sus voces de auxilio: "Solo se quedaban mirando, las únicas que se pararon fueron mujeres que nos ayudaron a frenar las agresiones y detenerlo", reclaman.

Finalmente, la situación acabó con la intervención policial de dos agentes quienes lograron identificar al agresor. De la misma manera, estas jovenes realizaron una denuncia en comisario acompañado de un parte de lesiones. Según informan fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón, al tratarse de un delito leve el hombre ha quedado citado a juicio por los hechos que se denuncian.

Después de lo ocurrido, las jóvenes de 24 años reconocen sentir "una impotencia súper grande": "Agradezco que estaba con mis amigas y no estaba sola, porque sino no se que hubiera ocurrido", lamenta. De esta misma manera, el fuerte impacto que supuso vivir una situación así a plena luz del día a Andrea le cuesta sentirse segura en las calles de su barrio: "No paro de mirar a mi espalda por si viene alguien", reconoce.

Por estos motivos, estas tres jóvenes decidieron dar uso de uno de los altavoces más fuertes que existen a día de hoy. Sus redes sociales se convirtieron en una red más de denuncia donde describieron lo ocurrido para que "el resto de mujeres estén alerta": "Esto nos pasa a nosotras con 24 años y podemos defendernos, pero esto le pasa a una niña de 13 o 14 años y las consecuencias pueden ser peores", recalca. Así, al difundirlo por sus redes, les han llegado diversos mensajes denunciando situaciones iguales o similares con este mismo hombre en los mismos puntos de avenida Madrid o calle Delicias.

De esta misma manera, esta joven de 24 años vecina del barrio de Las Delicias reconoce que para una mujer "no es seguro": "No puedes ir por la calle delicias sola por la noche". Así, denuncia que es una situación "surrealista" ya que recuerda que cuando era pequeña se sentía segura en sus calles y ahora ya no.