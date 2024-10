Esta es la nueva estafa que ha llegado a Zaragoza: "Me ofrecían dos Airpods por 30 euros en plena calle"

"Me han parado en Paseo Independencia ofreciéndome unos Airpods gratis". Así ha empezado a contar su historia una joven zaragozana a este diario. Un relato que, si bien parece un chollazo a primera vista, no ha tenido un final feliz para Aitana (nombre ficticio).

De camino a su trabajo, cerca del centro de la ciudad, Aitana cuenta que ha sido "embaucada" por un hombre que le ofrecía estos cascos de marca gratuitos. "Al principio ha comenzado diciéndome que me los regalaba, pero después me ha dicho que me hacía un dos por uno", explica.

El supuesto estafador, que se ha identificado a la joven como José Luis, le ha asegurado que esta ofrenda tan jugosa se debía a "el cierre de su empresa por liquidación". El nombre del negocio centro comercial ABC, con un total de 16 empleados a los que el dueño "llevaba cuatro meses sin pagarles", ha recordado Aitana.

Una historia que no ha escatimado en detalles porque, según el relato de José Luis, la empresa ha sido denunciada y se encuentran "en espera de juicio con Fogasa, al fondo de garantía salarial".

Y con este relato lacrimógeno, el supuesto timador ha dado su último paso en este baile de mentiras: "Me ha dicho que estaban liquidando los productos de la tienda y que me vendía los dos paquetes de Airpods por 29,90 euros", añade la joven. Un pago que se debía hacer vía bizum.

Esta llamada a la colaboración ciudadana no se ha quedado aquí, sino que ha intentado ir un poco más allá. No contento con su venta, José Luis ha intentado llevarse algo de propina y, tal y como cuenta la joven, "a la hora de enviar el dinero ha pedido unos euros más".

El final del relato llega con la sorpresa de Aitana al buscar la empresa en Internet. Bajo lo que pueda parecer, la tienda existe de verdad "salvo que está ubicada en la calle Serrano, en Madrid". Como ella, varios han sido los afectados en Madrid y Valencia, aunque la Policía Nacional ha confirmado a este diario que todavía no habían notificado ninguna denuncia en la capital de Aragón.